HABER

Bursa'da kaçak kazıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Fevzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa'da kaçak kazıya suçüstü

Fevzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Gemlik ilçesi Şükraniye Mahallesi Karanlık Dere mevkinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine geldiklerinde dere yatağında park halinde bir minibüs buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda M.G.,R.D.,Ö.A.,H.H. ve Z.K.'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, dalgıç dinamo, 1 adet dış kabı sökülmüş kaynak makinesi, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet manivela, 1 adet balyoz, 50 metre uzatma kablosu, 1 adet hilti, 2 adet baret, 10 metre su tahliye hortumu ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanma anı ise kameralar tarafından görüntülendi. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Bursa'da kaçak kazıya suçüstüBursa'da kaçak kazıya suçüstüBursa'da kaçak kazıya suçüstüBursa'da kaçak kazıya suçüstü

Herkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyorHerkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyor
Telefon hırsızlığı kameradaTelefon hırsızlığı kamerada
HES inşaatında çalışan bekçiden 3 gündür haber yokHES inşaatında çalışan bekçiden 3 gündür haber yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.