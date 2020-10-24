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Bursa’da kaçak maske üretim fabrikasına baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl’de kaçak maske üretim yapılan fabrikaya operasyon düzenlendi.

Bursa İnegöl’de kaçak maske üretim yapılan fabrikaya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kaçak maske ve maske üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Süleymaniye OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında gerekli izinleri alınmadan maske üretimi yapıldığı bilgisi alan emniyet ekipleri harekete geçti. Fabrikaya yapılan baskında, kumaş imalat fabrikası olan bir bölümden maske üretimi için gerekli bir makine ve maske imalatında kullanılan malzemelerin olduğu ve çok sayıda maske üretildiği belirlendi. Operasyona sağlık müdürlüğü, belediye zabıta görevlileri ve İnegöl OSB müdürlüğü görevlileri de katıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 117 bin 500 adet kullanıma hazır paketlenmiş yüz maskesi, 35 bin 100 adet yarı mamül yüz maskesi, maske üretiminde kullanılan makine, 12 top maske kumaşı, boş halde olan maske kutuları ele geçirildi. İş yeri sahibi E. H. İsimli şahıs hakkında Ummumi Hıfszıssıhha Kanunu (Sağlık Bakanlığı İzni Olmaksızın Maske Üretimi) kapsamında gerekli işlemlere başlatıldı. Bahse konu iş yerinde maske üretim alanı mühürlendi.
Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.

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