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Bursa'da kaçak midye operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde gece görüşlü insansız hava aracıyla (İHA) yaptığı operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 25 bin 100 kilo kaçak midye ele geçirdi.

BURSA (DHA) BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde gece görüşlü insansız hava aracıyla (İHA) yaptığı operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 25 bin 100 kilo kaçak midye ele geçirdi. Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. 80 plakalı bir TIR'a 34 plakalı bir minibüsle midye getirildiği tespit edildi. Ekipler gece görüşüne sahip insansız hava aracıyla yaptıkları keşif sonucu harekete geçti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 25 bin 100 kilo kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler imha edilmek üzere Gemlik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelilere idari para cezası uygulandı.

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