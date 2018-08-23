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Bursa'da kaçak şarap operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bağ evine yapılan operasyonda 410 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Bursa'da kaçak şarap operasyonu

Mehmet İNAN/BURSA), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde bağ evine yapılan operasyonda 410 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi Horoz Tepe mevkiinde B.K.'ye (47) ait bağ evine operasyon düzenledi. Bağ evinde yapılan aramalarda depo kısmında 410 litre kaçak şarap ele geçirildi. Yurt dışında olduğu belirlenen B.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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