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Bursa’da kaçak sigara üretim tesisine polis baskını

27.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da polis ekipleri, kaçak sigara imalathanesine operasyon düzenledi.

Bursa’da polis ekipleri, kaçak sigara imalathanesine operasyon düzenledi. Operasyon anı kameralar tarafından görüntülenirken, sigara sarma makineleri, kilolarca tütün ve 30 bin adet satışa hazır sigara ele geçirildi.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir depoda yülü miktarda kaçak tütün olduğu ve satışının yapıldığını belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, müşteri kılığında depoya geldi. Kapının açılmasıyla depoya giren ekipleri, şüpheli Alpay Y’y. Gözaltına aldı. Depoda yapılan aramalarda 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 7 bin 200 adet makaron, 33 kilogram kaçak tütün ve satışa hazır 30 bin 200 adet sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Şüpheli Alpay A, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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