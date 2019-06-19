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BURSA'DA KADIN CİNAYETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 07:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Nazan Kırkgöz (30) isimli genç kadın boş arazide silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Nazan Kırkgöz (30) isimli genç kadın boş arazide silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde iki el silah sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Mahallede araştırma yapan polis ekipleri boş arsada park halindeki kamyonetin arkasında yerde hareketsiz şekilde yatan bir kadın buldu. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde kadının göğsünden ve sol karın boşluğundan silahla vurulduğunu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu öldürülen kadının isminin Nazan Kırkgöz (30) olduğu belirlenirken, Kırkgöz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu. Mahalle sakinlerinin polise verdikleri ifadelerinde, boş arsada bir kadınla erkeğin bağrışma seslerini duyarak cama çıktıklarını ve sonrasında 2 el silah sesi işittiklerini söyledikleri öğrenildi. Silah seslerinin ardından, bir aracın hızla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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