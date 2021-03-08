HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı

Bursa’da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı

08.03.2021 13:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler. şehrin sokaklarında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı.
Bursa’da Kadınları Günü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler, şehrin cadde ve sokaklarında karanfil dağıttı. Motosikletli, yaya ve atlı timlerin iştirakiyle gerçekleştirilen organizasyonda emniyet mensupları kadınlara karanfil dağıtarak alkış topladı. Cadde ve sokaklarda atlı ve motosikletli kadın timlerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kendilerine karanfil takdim eden kadın polislere teşekkür etti. Program sonunda timlerde görev yapan kadın polislere amirleri de karanfil verdi. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyorErkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor
Çiçeksepeti çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Çiçeksepeti çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Sağlık Bakanlığı temaslı takip algoritmasını güncelledi

Sağlık Bakanlığı temaslı takip algoritmasını güncelledi

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

İmamoğlu'ndan, İYİ Partililerin tepkisini çeken 'Kadınlar Günü' paylaşımıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Edirne’de flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

Erkekler Günü ne zaman? 70’in üzerinde ülkede kutlanıyor

Son Dakika: AFAD duyurdu! Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Çorum'da korkutan deprem!

Son Dakika: Gazeteciler Müyesser Yıldız ve Zeki Dükel'e hapis cezası

Müyesser Yıldız ve Zeki Dükel'e hapis cezası

Son Dakika: Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.