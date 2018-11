Bursa'da kadına şiddete tepki için yürüdüler

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - CHP Bursa İl Başkanlığı'nca '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Kadınlar hiçbir yerde güvende değil. Cinayetlerden bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen işlendi. Kadınların büyük bölümü kocaları veya sevgilileri tarafından öldürüldü" dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Meydanı'nda '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kadının katıldığı yürüyüş için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ellerinde pankart taşıyıp, slogan atan kadınlar, yürüyerek, Atatürk Anıtı'na geldi. Anıt önünde kadınlar adına basın açıklaması yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Geçen 25 Kasım'dan bu yana bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar, her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor. Şiddet o kadar arttı ki artık medyada sıradan bir vaka gibi yer buluyor. Her sosyal, kültürel çevreden ünlü ya da ünsüz, toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddete tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

'KİMİ KOMŞUMUZ KİMİ ARKADAŞIMIZDI'

Kadınların çoğunun, kocaları ya da sevgilileri tarafından öldürüldüğünü kaydeden Köse, "2018'in 11 ayında; 363 kadın ve 10 çocuk öldürüldü, 50 kadına tecavüz edildi, 162 kadın tacize uğradı, 279 kız çocuğu cinsel istismara maruz kaldı, 316 kadın yaralandı. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Tacizler; evde, sokakta, belediye otobüsünde yaşandı. Yani kadınlar hiçbir yerde güvende değil. Cinayetlerden bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen işlendi. Kadınların büyük bir bölümü kocaları veya sevgilileri tarafından öldürüldü. Dile getirmekten dahi utanç duyduğumuz bu olayların hepsi bu yıl bizim ülkemizde yaşandı. Kimi komşumuzdu, kimi arkadaşımızdı" dedi.

Kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenlere de değinen Fatma Köse, "Kreş çağından başlayarak müfredata 'toplumsal cinsiyet eşitliği', 'büyüklerin zararlı dokunuşlarını anlama', 'sadece yabancılara değil, anne babaya da karşı haklar’ gibi dersler konulmalıdır. Şiddeti artıran en önemli etkenlerden bir diğeri de yoksulluktur. Kadınlara mutlaka güvenceli çalışma koşulları sağlanmalıdır" diye konuştu.

