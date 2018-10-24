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Bursa'da kadının boşandığı eşi tarafından öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 21:17 | Son Güncelleme

Boşandığı eşini bıçakladıktan sonra çantasını alıp kaçan zanlı yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşandığı eşini bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün boşandığı eşi Özlem Meşeli'yi (38) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Hasan G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan G, ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Girne Caddesi'nde boşanan çift Özlem Meşeli (38) ile Hasan G. arasında dün tartışma çıkmıştı. Zanlı koca, Meşeli'yi bıçakladıktan sonra kadının çantasını alıp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Meşeli, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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