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Bursa'da kadının boşandığı eşi tarafından öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Hasan G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hasan G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Girne Caddesi'nde Özlem Meşeli (38), boşandığı eşi Hasan G. tarafından önceki gün bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Meşeli'nin çantasını alıp kaçan zanlı gözaltına alınmıştı.

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Bursa cinayet eski eş şüpheli yakalandı

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