Bursa'da 'Kadir Gecesi'nde camiler doldu

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Kadir Gecesi nedeniyle camiler ibadete gelenlerle dolup taştı. Ulu Cami, Emirsultan ve Yeşil Cami'ye gelen vatandaşlar geç saatlere kadar ibadet etti.

​Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde, Bursa'da vatandaşlar camilere akın etti. İftar saatinin ardından vatandaşlar, başta Ulucami, Emirsultan, Yeşil ve Mihraplı Cami'leri olmak üzere ibadethaneleri doldurdu. Önce Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılan camilerde daha sonra teravih namazı kılındı ardından dualar edildi. Camilerin mahyaları ve ışıklandırmaları tüm kentte renkli görüntülere sahne oldu. Bu renkli görüntüler ve Kadir Gecesi coşkusu yaşanan camiler drone ile havadadan görüntülendi.

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