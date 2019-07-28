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Bursa'da kafe ve barlarda uygulama: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 08:16 | Son Güncelleme

BURSA'da 300 polisin katılımıyla kafe ve barlarda yapılan eş zamanlı denetimlerde 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kafe ve barlarda uygulama: 8 gözaltı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 300 polisin katılımıyla kafe ve barlarda yapılan eş zamanlı denetimlerde 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinde görevli 300 polisten oluşan 75 ekibin katılımıyla kafe ve barlarda denetim yapıldı. Kent merkezinde 30 iş yerinde yapılan uygulamada 892 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alınırken, başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen bir kişiye de adli işlem uygulandı.
Denetimde 12 iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği, 8 farklı iş yerinde toplam 21 çalışanın SGK ve kimlik bildiriminin yapılmadığı, 4 iş yerinin canlı müzik belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin TAPDK belgesi olmadığı, 3 iş yerinin tabela adı ile ruhsat kaydının farklı olduğu ve 1 iş yerinde de bir kadının konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilerek bu mu mekanlara idari işlem yapıldı.

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Bursa'da kafe ve barlarda uygulama: 8 gözaltıBursa'da kafe ve barlarda uygulama: 8 gözaltıBursa'da kafe ve barlarda uygulama: 8 gözaltı

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