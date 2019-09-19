Bursa’da kaldırım işgâllerine geçit yok

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da kaldırım ve yolların haksız yere işgâl edilmesine kesinlikle göz yummayacaklarını belirterek, “Birkaç kişinin menfaati için yüzlerce binlerce kişinin rahatını bozamayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, son aylarda sıkça gündeme gelen kaldırım ve yol işgalleri de ele alındı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın da misafir olarak katıldığı toplantıda; Bursaray Karaman İstasyonu’nun ismi Karaman-Hürriyet İstasyonu, İznik 1. Murat Hamamı’nın ismi de İznik Çini Müzesi olarak değiştirildi. İki karar da oy birliğiyle alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da kaldırım ve yol işgâllerine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Bu konuda ilçe belediyelerine de görevler düştüğünü, bu konudaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini beklediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Uygulamanın sadece ana caddelerde yerine getirilmesine gerek yok. Ara arterlerde de gerçekleştirilmeli” diye konuştu. Geçen hafta Mudanya ve Gemlik sahillerini işgâl edenlere karşı bir operasyon yaptıklarını ve vatandaşlardan takdir ve teşekkür aldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “‘Bizim sorumluluğumuzdadır, değildir. Farklı siyasî partiden tartışmasına girmeden, Mudanya ve Gemlik’te müdahalelerimizi gerçekleştirdik. Burada önemli olan, vatandaşımızın rahat etmesidir. Birkaç kişinin menfaati için yüzlerce, binlerce insanın keyfini kaçıramayız” şeklinde konuştu.



