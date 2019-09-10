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Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bursa’da meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan kamyon ile kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Keles ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun Kocakovacık yolunda meydana geldi.

Bursa’da meydana gelen kazada kafa kafaya çarpışan kamyon ile kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Keles ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun Kocakovacık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mazlum Kaplan çarpışmanın etkisiyle sıkıştığı yerde feci şekilde can verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç trafiğine kapanan yol bir saat sonra araçların olay yerinden çekilmesiyle tekrar trafiği açıldı.
Kamyon sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
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