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Bursa'da kamyon, kamyona çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, önünde giden kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Bahattin Daldagül (30), araç içinde sıkıştı.

Bursa'da kamyon, kamyona çarptı: 1 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, önünde giden kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Bahattin Daldagül (30), araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerindeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Bahattin Daldagül'ün kullandığı 16 KIU 38 plakalı kamyon, Bursa'dan İstanbul yönüne giden Mustafa Tunç'un (45) kullandığı 20 RF 589 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü Bahattin Daldagül'ün yardımına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Daldagül, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da kamyon, kamyona çarptı: 1 yaralıBursa'da kamyon, kamyona çarptı: 1 yaralıBursa'da kamyon, kamyona çarptı: 1 yaralıBursa'da kamyon, kamyona çarptı: 1 yaralı

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