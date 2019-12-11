Bursa'da kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinden İnegöl'e seyreden A.E.K. idaresindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonuna girdiği sırada aynı istikamette yolun sağından gelen Yusuf Çelik (42) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve kamyonun altında kalan Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

