Bursa’da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kestel kavşağında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner S. (37) idaresindeki 09ABR71 plakalı kamyon sürücüsü, Suriye uyruklu Mustafa M. İdaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa M. (60) çarpışma sonrası havada takla atarak yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekiplerinde ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kamyon sürücüsünün Taner S.’nin K belgesi olmadığı anlaşılınca sürücüye cezai işlem uygulandı.



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