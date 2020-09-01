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Bursa’da kan davası cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bursa’da işe gitmek için evden çıkan 4 çocuk babası, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Bursa’da işe gitmek için evden çıkan 4 çocuk babası, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, amcasının intikamını almak için cinayet işlediğini öne sürdü.
Olay, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Kara (36), işe gitmek için evden çıkarak Tuna Sokak’ta yürümeye başladı. Arabasına binmek isteyen Kara, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Silahlı saldırgan koşarak kaçarken, mahalleli polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kara’nın sırtına 4 mermi isabet ettiğini belirledi.
Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kara ailesinin başka bir aile ile kan davası olduğunu belirleyerek, soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, husumetli aileden Enes T.’nin (22) sabah saatlerinde Kara’nın evinin yakınlarında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Enes T.’yi evinde gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Enes T, buradaki ifadesinde her şeyi itiraf etti. Emniyetteki ifadesinde cinayeti anlatan Enes T., "Hamza Kara’nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. 2 yıl boyunca plan yaptım ve Hamza’dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" dediği öğrenildi.
Emniyette işlemleri biten Enes T.’nin bugün adliyeye çıkartılması bekleniyor.

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