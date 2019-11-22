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Bursa'da "kan davası" cinayeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:53 | Son Güncelleme

"Kan davalı" oldukları kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan 4'ü tutuklu 8 sanıktan 5'ine 10 yıl ile müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi - Diğer sanıklar beraat etti

Bursa'da aralarında "kan davası" olan kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan 8 sanıktan biri müebbet, 4'ü 10 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla "kan gütmek saikiyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Sedat (19) ve Doğukan Yurttapan (15) ile "suça iştirak ve azmettirme" suçlarından yargılanan Burhan ve Kemal Yurttapan ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklara daha önce verilen cezalar için temyize gidildiğini anımsatarak, Yargıtayın Kars'ta işlenen cinayetin incelenmesi ve olayın kan davası mı yoksa haksız tahrik mi olup olmadığının belirlenmesine hükmederek kararı bozduğunu kaydetti.

Yeniden yargılanan sanıklar, 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Sedat Yurttapan'a müebbet, Doğukan Yurttapan'a 12 yıl 1 ay, Burhan ve Kemal Yurttapan'a 10'ar yıl, tutuksuz yargılanan Ayhan Yurttapan'a 15 yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan diğer 3 sanık ise beraat etti.

- Olay

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde 20 Haziran 2015'te işe giden Fırat Bahçıvan, aralarında kan davası olduğu belirtilen Sedat Y ve amcasının oğlu Doğukan Yurttapan tarafından silahla öldürülmüştü.

Olay yerinden kaçan zanlılar, bir süre sonra Ovaakça Jandarma Karakoluna giderek teslim olmuştu. Kars'tan geldikleri belirtilen Sedat ve Doğukan Yurttapan'ın, amcalarının öldürülmesinden Bahçıvan'ın ailesini sorumlu tuttukları ileri sürülmüştü.

Olayın ardından tarafların arasında barışın sağlanması için dönemin valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde tören düzenlenmiş ve aileler barış sözleşmesi imzalamıştı.

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Bursa kan davası

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