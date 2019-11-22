Bursa'da "kan davası" cinayeti davasında karar

Bursa'da aralarında "kan davası" olan kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan 8 sanıktan biri müebbet, 4'ü 10 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla "kan gütmek saikiyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Sedat (19) ve Doğukan Yurttapan (15) ile "suça iştirak ve azmettirme" suçlarından yargılanan Burhan ve Kemal Yurttapan ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklara daha önce verilen cezalar için temyize gidildiğini anımsatarak, Yargıtayın Kars'ta işlenen cinayetin incelenmesi ve olayın kan davası mı yoksa haksız tahrik mi olup olmadığının belirlenmesine hükmederek kararı bozduğunu kaydetti.

Yeniden yargılanan sanıklar, 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Sedat Yurttapan'a müebbet, Doğukan Yurttapan'a 12 yıl 1 ay, Burhan ve Kemal Yurttapan'a 10'ar yıl, tutuksuz yargılanan Ayhan Yurttapan'a 15 yıl hapis cezası verdi.