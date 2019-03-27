Bursa'da kar maskeli cinayette 2 kişiye müebbet hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 2017 yılında unlu mamüller üretimi yapan Mehmet Öztürk'ü (34) işyerine yüzüne kar maskesi takarak girip tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile azmettirici olduğu öne sürülen Harun Saçan'ın (41) yargılanması tamamlandı. Son savunmalarında üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Çapur ile Saçan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çapur, "Uyuşturucunun etkisiyle robota döndüm, daha sonra kar maskesi takıp dükkanını bastım ve 2 el ateş ettim'' dedi.

Olay, 2017 yılının Eylül ayında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Kar maskesi takıp unlu mamuller üretimi yapan Mehmet Öztürk'ün iş yerine gelen İbrahim Çapur, tabancayla iki el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunların hedefi olan Öztürk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra İbrahim Çapur ile olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Harun Saçan, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Şüpheliler hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim Çapur, Harun Saçan ile avukatları ve öldürülen Mehmet Öztürk’ün eşi Çilem Öztürk, katıldı. Daha önce antika eşya satışı yüzünden tartıştığı Mehmet Öztürk ile aralarında husumet bulunduğu için İbrahim Çapur'u cinayete azmettirmekle suçlanan Harun Saçan, "Mehmet Öztürk ile aramızda husumet yoktur. İbrahim'in Mehmet Öztürk'ü neden vurduğunu bilmiyorum. Benim kendisini ihbar ettiğimi düşünerek, İbrahim bana iftira atmaktadır" sözlerini tekrarladı.

'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ROBOTA DÖNMÜŞTÜM'

Olay günü Harun Saçan'ın kendisine esrar içirdiğini ileri süren İbrahim Çapur, "Esrar içerken Mehmet diye birinden bahsetti. Mehmet'in tarihi eser işi yaptığını, kendisine bir yanlışı olduğunu, Mehmet'i vuracağını söyledi. Bana 'sen vur' dedi, kabul etmedim. Uyuşturucunun etkisiyle robota dönmüştüm. Olay yerine geldiğimizde bana maskeyi yüzüme geçirip eldivenleri de giymemi söyledi. Öyle yaptım ve silahla içeriye girip iki el ateş ettim" dedi.

Duruşmada son sözleri sorulan her iki sanık, suçsuz olduklarını söyleyerek, tahliyelerini istediler. Kocası öldürülen Çilem Öztürk, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra tutuklu sanıklar İbrahim Çapur ile Harun Saçan’a ömürboyu hapis cezası verdi.

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