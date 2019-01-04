HABER

Bursa'da, kar nedeniyle kapanan 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 74 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Bursa'da, kar nedeniyle kapanan 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 74 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.
Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele kapsamında, dün gece kapanan 74 mahalle yolunda çalışma yaptı. Büyükorhan’da 6, Gürsu’da 2, İnegöl’de 3, Karacabey’de 6, Keles’te 22, Kestel’de 5, Mustafakemalpaşa’da 6, Nilüfer’de 4, Orhaneli’de 10, Osmangazi’de 7 ve Yenişehir’de 3 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı yol bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
EKİPLER TEYAKKUZDA
Kent merkezinde de alarm durumunda olan Yol İşleri Şube Müdürlüğü, merkez ve ana arterlerde 17 kar kürüme ve tuz aparatlı araç, 21 adet kürekli tuz ekibi ve 10 iş makinesi ile 110 personelle 24 saat esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara yolu, İzmir yolu ve Mudanya yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da, kar nedeniyle kapanan 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

PARTNERİngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!İngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!
Soğutma çalışmaları süren gemi drone ile yakından fotoğraflandıSoğutma çalışmaları süren gemi drone ile yakından fotoğraflandı
Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.