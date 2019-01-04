Bursa'da, kar nedeniyle kapanan 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 74 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele kapsamında, dün gece kapanan 74 mahalle yolunda çalışma yaptı. Büyükorhan’da 6, Gürsu’da 2, İnegöl’de 3, Karacabey’de 6, Keles’te 22, Kestel’de 5, Mustafakemalpaşa’da 6, Nilüfer’de 4, Orhaneli’de 10, Osmangazi’de 7 ve Yenişehir’de 3 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı yol bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Kent merkezinde de alarm durumunda olan Yol İşleri Şube Müdürlüğü, merkez ve ana arterlerde 17 kar kürüme ve tuz aparatlı araç, 21 adet kürekli tuz ekibi ve 10 iş makinesi ile 110 personelle 24 saat esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara yolu, İzmir yolu ve Mudanya yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor.

FOTOĞRAFLI



