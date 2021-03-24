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Bursa’da kar ve fırtına

24.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da mart ayında lapa lapa kar yağması vatandaşları hem şaşırttı hem de mutlu etti.

Bursa’da mart ayında lapa lapa kar yağması vatandaşları hem şaşırttı hem de mutlu etti. Son bir haftadır devam eden yağmur yağışı, ardından dün akşam ve bugün yağan kar kuraklık endişesine son verdi. Mudanya’da da etkili olan fırtına sebebiyle Yenikapı-Güzelyalı seferini yapan deniz otobüsü iskeleye yanaşamadı.
Uludağ’da son bir haftadır devam eden kar yağışı kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Uludağ’ın eteklerindeki yüksek yerleşim yerlerine kadar inen kar bu sabah itibariyle şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde ince tipi şeklinde düşen kar öğle saatlerinde lapa lapa yağmaya devam etti. Evlerin ve araçların üzerleri karla kaplanınca yeşil Bursa kısa sürede beyaz örtüsüne büründü.
Şehir merkezinde kar yağışı etkili olurken Marmara Denizi’ne kıyısı olan Mudanya ve Gemlik ilçelerinde fırtına etkili oldu. Saat 12.00’de İstanbul Yenikapı’dan hareket eden Sarıcabey deniz otobüsü Güzelyalı İDO iskelesine fırtına sebebiyle yanaşamadı. Yolcularıyla birlikte Mudanya’ya ilerleyen deniz otobüsü BUDO iskelesine yanaşıp yolcularını indirdi.

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