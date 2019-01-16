Bursa'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Yavuz YILMAZ- Osman SAK/BURSA, (DHA)- BURSA'da etkili olan kar yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Mezit mevkiinde yağış nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmedi.

Kentte dün başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kent genelinde polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı uyarırken, kayganlaşan yollar da belirlenerek belediye ekiplerine bildirildi.

İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmedi. İlçe belediyesi ekipleri, dinlenme tesisylerinde bekletilen TIR'ların şoförlerine İnegöl köfte ve ayrandan oluşan kumanya dağıttı.

Bursa- Orhaneli karayolu ile Keles yol ayrımında aşırı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler yol kenarına çekerek araçlarına zincir taktı. Kayganlaşan yolda sürücülerin araçlarını kontrol etmekte zorlandığı belirtildi.

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