Bursa’da karantinayı deldi, polis tarafından kahvede yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde, ev karantinasında olan vatandaş, polis tarafından kahvede yakalandı.

Mustafa B. (65), covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin temaslıları arasında yer aldığı gerekçesiyle 14 günlüğüne ev karantinasına alındı. Komşularının bu kişiyi evden çıktığı için şikayet etmesi üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Mustafa B’nin fotoğrafıyla araştırma yapan ekipler, bu kişiyi halk pazarının karşısındaki kahvehanede otururken buldu. Tedbirlere uymamasından dolayı 3 bin 150 lira idarî para cezası verilen ve polis eşliğinde sosyal mesafe gözetilerek evine bırakılan Mustafa B’ye eşi tepki gösterdi. Görevliler, karantinayı tekrar ihlâl ederse Mustafa B’nin öğrenci yurduna yerleştirileceğini söyledi.

