HABER

Bursa'da karayollarında trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'yı İzmir, Ankara ve İstanbul'a bağlayan karayollarında oluşan araç yoğunluğunu helikopterle denetledi

Bursa'yı İzmir, Ankara ve İstanbul'a bağlayan karayollarında bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı himayesinde Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde ortaklaşa düzenlenen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Yarbay Hüsnü Zafer Kömürcü ile beraberindeki ekipler, bir helikopterle havadan denetim yaptı.

Özellikle trafik yoğunluğu olan Ankara, İstanbul ve İzmir yolunu havadan denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri denetim yapan ekiplere bildirdi. Helikopterden gelen bilgiler üzerine kural ihlalinde bulunan sürücüleri durduran yer ekipleri, sürücüler hakkında işlem yaptı.

Karayolundaki denetimlerin bayram süresince devam edeceği bildirildi.

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Devlete destek için, 15 günlük gelirini bağışlayacakDevlete destek için, 15 günlük gelirini bağışlayacak
Denizli Büyükşehir'den ABD ürünlerine boykotDenizli Büyükşehir'den ABD ürünlerine boykot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursa İl Jandarma Komutanlığı denetim hava helikopter trafik yoğunluğu

En Çok Okunan Haberler

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.