Bursa'da karayollarında trafik yoğunluğu

Bursa'yı İzmir, Ankara ve İstanbul'a bağlayan karayollarında bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı himayesinde Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde ortaklaşa düzenlenen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.
Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Yarbay Hüsnü Zafer Kömürcü ile beraberindeki ekipler, bir helikopterle havadan denetim yaptı.
Özellikle trafik yoğunluğu olan Ankara, İstanbul ve İzmir yolunu havadan denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri denetim yapan ekiplere bildirdi. Helikopterden gelen bilgiler üzerine kural ihlalinde bulunan sürücüleri durduran yer ekipleri, sürücüler hakkında işlem yaptı.
Karayolundaki denetimlerin bayram süresince devam edeceği bildirildi.
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