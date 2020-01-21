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  4. Bursa'da karda mahsur kalan sürücü, 8 saat sonra kurtarıldı

Bursa'da karda mahsur kalan sürücü, 8 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

BURSA’da yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan otomobilin sürücüsü, belediye ekipleri tarafından 8 saat sonra kurtarıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)- BURSA’da yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan otomobilin sürücüsü, belediye ekipleri tarafından 8 saat sonra kurtarıldı.
İnegöl Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için mücadele ediyor. Yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 11 bölgede toplam 59 kırsal mahallede ekipler iki vardiya olarak çalışıyor.
Gece saatlerinde Boğazova Yaylası mevkisinde seyir halindeyken otomobili arızalanan Adem Zaman, yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Durumu belediye ekiplerine bildiren Zaman, mahsur kaldığı yoldan kurtarılmayı bekledi. Karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından Adem Zaman, 8 saat sonra kurtarıldı.
'KAR LASTİĞİ İLE ZİNCİR FAYDA ETMEDİ'
Kar yağışı sebebiyle çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Adem Zaman, “Berbat bir durum, aşırı derecede tipi var. Ekipler geldi kurtardı, onlar olmasa yandık. Allah razı olsun devletimizden. Yaklaşık bir metre kar var. Arabam arıza yaptı. Araçla çıktım yola ama araç yolda kaldı. Kar lastiği, zincir vardı ama hava şartları nedeniyle fayda etmedi" dedi.
'KARLA MÜCADELE İÇİN EKİPLERİMİZ SEFERBER OLMUŞ DURUMDA'
İlçede karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Okulların tatil olduğunu ama buna rağmen yolların açık olması, vatandaşların gidip gelmesi, ambulans, itfaiye gibi araçlar için çalıştıklarını belirten Taban, "Şu anda kapalı yolumuz yok. Arkadaşlarımız da iki vardiya şekline çalışmaya devam ederek, makine ve ekipmanlarımızı o bölgelerde seferber etmiş durumdayız. Berekettir ve şehrimizde kar yağışı devam ediyor. Biz de kapanma noktasına gelen tüm yollarımızı arkadaşlarımız ile açmış oluyoruz” diye konuştu.

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