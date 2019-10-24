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Bursa’da kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 20:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde kırsal Alpagut Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Alpagut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Ulutaş (55) ve Hasan Hüseyin Ulutaş (50) arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Tahir Ulutaş kendi evinde kavgaya tutuştuğu maden işçisi kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş’a pompalı tüfekle ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hasan Hüseyin Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşini öldüren ağabey Tahir Ulutaş olay yerinde cinayette kullandığı tüfek ile birlikte jandarma tarafından ele geçirilip gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan kardeşlerden 48 yaşındaki Mehmet Ulutaş, nisan ayında ortadan kaybolmuş, 13 gün sonra Baraj Gölü’nde otomobilin içinde ölü bulunmuştu.

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