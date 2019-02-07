Bursa'da karla mücadele

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında, kapanan 32 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yol İşleri Şube Müdürlüğü, karla mücadele çalışmaları kapsamında bu sabahtan itibaren kapanan yollara toplam 138 araç ve 316 personelle müdahale etti. Büyükorhan ilçesinde 5, İnegöl'de 15, Keles'te 10 ve Yenişehir'de 2 mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Kent genelinde kapalı mahalle yolu bulunmadığı bildirilen açıklamada, ekiplerin, yağışın devam ettiği bölgelerde çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü aktarıldı.

