Bursa’da karla mücadele sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki kardan kapanan 106 mahalle yolunu trafiğe açarken, hâlen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.
Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında kardan kapanan 106 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 6, Gemlik’te 4, Gürsu’da 2, İnegöl’de 20, Karacabey’de 8, Keles’te 4, Kestel’de 10, Mustafakemalpaşa’da 26, Nilüfer’de 10, Orhaneli’de 2, Orhangazi’de 4 ve Osmangazi’de 10 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Hâlen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara yolu, İzmir yolu ve Mudanya yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor.
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