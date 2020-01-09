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  4. Bursa’da karla mücadele sürüyor

Bursa’da karla mücadele sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu dağ köylerinde yolların kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Uludağ yamaçlarındaki mahallelerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ânında müdahalede bulunuyor.

Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu dağ köylerinde yolların kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Uludağ yamaçlarındaki mahallelerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ânında müdahalede bulunuyor. Belediye ekipleri, Kirazlı, Hüseyinalan, Süleymaniye, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliller ve Küçükdeliller ile bölgedeki diğer köylere giden yollarda aşırı kar yağışı sebebiyle kar küreme araçları ve dozerler ile kar temizleme çalışması başlattı. Söz konusu mevkilerdeki çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, köy yollarının ulaşıma kapanmasını önledi. Ekipler ayrıca, yoğun ziyaretçinin geldiği Sarıalan bölgesinde de yolların ulaşıma kapanmaması için temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Osmangazi Belediyesi, kar yağışının devam ettiği bölgelere ânında müdahalede bulunabilmek için iş makinelerini Kirazlı bölgesinde hazır bekletiyor. Vatandaşların kış aylarını sıkıntısız geçirebilmeleri için 67 kişilik bir ekip oluşturan Osmangazi Belediyesi, 24 adet iş makinası, 1 adet tuz aracı, 2 adet kar küreme ve tuz serpme aracı, 2 adet yalnızca kar küreme aracı ile 3 vardiya olarak 24 saat kesintisiz çalışmalarını sürdürecek.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış süresince vatandaşların günlük hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için hummalı bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

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