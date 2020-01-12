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  4. Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 23:46 | Son Güncelleme

Bursa'da markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Kazağıyla yüzünü saklayan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kasiyer M.A.A.'nın yanına giden kişi tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa soygun

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