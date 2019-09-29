Bursa'da kasklı hırsız güvenlik kamerasında

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, tornavida ile kapısını açtığı markete giren kasklı hırsız, iş yerinin karşısındaki binada oturanlar tarafından fark edildi. Bina sakinlerinden birinin sokaktaki fırına gidip durumu anlatmasıyla çalışanlar ellerinde sopalarla marketin önüne geldi. Panik yapıp motosikletiyle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. O anlar marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında, İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Kasklı bir kişi motosikletiyle, Onur Olgun'a ait marketin önüne geldi. Bir süre çevreyi inceleyen şüpheli, ardından marketin kapısını tornavida ile açıp içeri girdi. Marketin karşısındaki evde oturanlar, sese uyanıp dışarı baktığında hırsızı fark etti. Bina sakinlerinden biri evden çıkıp, cadde üzerindeki fırına giderek durumu çalışanlara anlattı. Ellerine sopaları alıp marketin olduğu sokağa gelen fırın çalışanları, hırsızın dışarı çıkmasını beklerken, şüpheli koşarak dükkandan çıkıp, çalışır halde bıraktığı motosiklete binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelip, kasklı hırsızı yakalamak için soruşturma başlattı. Hırsızlık anı, marketin güvenil kamerası görüntülerine yansıdı.

Öte yandan şüphelinin, marketten 4 bin TL ve sigara çalmaya çalıştığı ancak panik yaptığı için markette düşürdüğü bildirildi.