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Bursa'da kavşakta kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

BURSA'da kontrolsüz olarak kavşaktan çıkan otomobil, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kontrolsüz olarak kavşaktan çıkan otomobil, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta sıkışıp, yaralanan sürücü, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Çetin Budak (41) yönetimindeki 16 AAJ 661 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Süleyman Geniş (37) yönetimindeki 16 HJ 797 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Geniş yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, sürücü Süleyman Geniş direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla Geniş, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Süleyman Geniş, yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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