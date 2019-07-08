Bursa’da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdü

Bursa’nın sadece iki köyünde ekimi yapılan "kasa" kavununun hasadını yapan köylüler, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, ilk kavunu belediye başkanına ikram etti.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Ormankadı ve Yeşilova köylerinde yetişen kasa cinsi kavunun ilk hasadı yapıldı. Ormankadı köylüleri, hemşehrileri olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kenar’a ilk hasat kavunlarını keserek ikram etti. Belediye başkanı ise bu yıl ilk hasadı yapılan kavunu yiyerek lezzetli buldu. Köylüler kilosu 2 liradan alıcı bulan kavunun hasadını yaparken, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Kasa cinsi kavunun ilçelerindeki Ormankadı ve Yeşilova mahallelerinde yetiştiğini ifade eden Başkan Mehmet Kenar, "Kavunumuzun ilk hasadı başladı. Köylülerimiz ilk hasat ettikleri kavunu bize ikram ettiler. Çok leziz bir kavun" dedi.

Ormankadı Muhtarı Mehmetali Kalınbacak, "Bu kavun cinsi 20 yıldır köyümüzde ekiliyor. İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Gebze’ye gönderiyoruz. İlk hasat başladı. Kilosunu 2 liradan satıyoruz. Bu kavundan yılda 30 bin ton hasat ediliyor. Dönümde 3 ton yetişiyor" şeklinde konuştu.