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Bursa’da kayalıktan düşen çoban helikopterle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Bursa’da hayvan otlatırken kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, jandarma ve AFAD ekiplerinin operasyonu sonucu helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi’ndeki ormanlık alanda hayvanları otlatan Adnan Acar, Allıkaya mevkiinde dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralandı.

Bursa’da hayvan otlatırken kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, jandarma ve AFAD ekiplerinin operasyonu sonucu helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.
İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi’ndeki ormanlık alanda hayvanları otlatan Adnan Acar, Allıkaya mevkiinde dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralandı. Acılar içinde kayalıklarda kalan ve hareket edemeyen Acar telefonla yardım istedi. İhbar üzerine olay bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Zorlu bir yürüyüşün ardından Acar’ın yanına ulaşan ekipler, yaralı çobana ilk müdahalede bulundu.
Bölgeden tahliye işlemlerini başlatan ekipler, bölgenin ormanlık, sarp ve dik kayalık olması sebiyle helikopter talebinde bulundu. Yaralı Acar’ın hipotermi geçirmemesi için üzerine jandarma montu örterek yanında ateş yakan ekipler, helikopteri beklemeye geçti. Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı gece görüşü bulunan Skorsky tipi helikopter gece 03.15 saatlerinde gelerek, yaralı çobanı bulunduğu kayalık araziden alarak Yenişehir Havalimanına götürdü. Burada bekleyen sağlık ekipleri Adnan Acar’ı ambulansa alarak Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

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