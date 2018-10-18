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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'ndeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 01:07 | Son Güncelleme

Geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın kısmen kontrol altına alındı - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Şu an, an itibarıyla geldiğimiz noktada, içeride dönem dönem ufak patlamalar oldu ama özellikle iki kritik noktamız vardı, onlar tamamen kontrol altına alındı. Şu an soğutma işlemi yapılıyor" - "Herhangi bir çalışanın veya kişinin içeride olmaması, can kaybının bulunmaması sevindirici bir durumdur"

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Sanayi bölgesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çok sayıda itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabalarının ardından kısmen kontrol alınan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

- "Bütün araçlarımız seferber edilmiş durumda"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının meydana geldiği Bursa Entegre Enerji AŞ'nin, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur'a ait olduğunu söyledi.

Aktaş, "Herhangi bir çalışanın veya kişinin içeride olmaması, can kaybının bulunmaması sevindirici bir durumdur." dedi.

Bu tesiste geri dönüşüm işinin yapıldığını aktaran Aktaş, Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) toplanan endüstriyel atıkların yakıta dönüştürülmesiyle ilgili bir prosesin söz konusu olduğunu ifade etti.

Ekiplerin alevlere kısa sürede müdahale ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8-10 dönümlük bir alanda, 6 bin metrekarelik kapalı alana müdahale ediliyor. Kayapa OSB sınırları içinde ama burada 3-4 tane müstakil fabrika var. Fabrikamız 2,5 yıllık bir fabrika. Saat 21.02 gibi ihbar geliyor bize, en yakın merkez teşkilatından müdahale yapılıyor. 13-15 dakika gibi bir sürede müdahale edilmiş. Şu an bütün araçlarımız seferber edilmiş durumda. Çevre bölgelerden de araçlar geldi. Yine Fen İşleri ve Ulaşım Dairesinin araçları da yangına müdahale etti. Bizzat olay mahallini ben de gezdim, herhangi bir sıçrama söz konusu değil diğer fabrikalara."

- "İki kritik noktamız vardı"

Ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar devam edeceğini belirten Aktaş, "Şu an, an itibarıyla geldiğimiz noktada, içeride dönem dönem ufak patlamalar oldu ama özellikle iki kritik noktamız vardı, onlar tamamen kontrol altına alındı. Şu an soğutma işlemi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'ndeki yangın

- Geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın kısmen kontrol altına alındı - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Şu an, an itibarıyla geldiğimiz noktada, içeride dönem dönem ufak patlamalar oldu ama özel

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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın
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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın
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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın
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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın
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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın
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Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın
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Anahtar Kelimeler:
Geri dönüşüm tesisi itfaiye yangın

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