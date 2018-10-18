Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'ndeki yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Sanayi bölgesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına çok sayıda itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabalarının ardından kısmen kontrol alınan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

- "Bütün araçlarımız seferber edilmiş durumda"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının meydana geldiği Bursa Entegre Enerji AŞ'nin, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur'a ait olduğunu söyledi.

Aktaş, "Herhangi bir çalışanın veya kişinin içeride olmaması, can kaybının bulunmaması sevindirici bir durumdur." dedi.

Bu tesiste geri dönüşüm işinin yapıldığını aktaran Aktaş, Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) toplanan endüstriyel atıkların yakıta dönüştürülmesiyle ilgili bir prosesin söz konusu olduğunu ifade etti.