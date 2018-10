Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'ndeki yangın

Aktaş, "Herhangi bir çalışanın veya kişinin içeride olmaması, can kaybının bulunmaması sevindirici bir durumdur." dedi.

Ekiplerin alevlere kısa sürede müdahale ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8-10 dönümlük bir alanda, 6 bin metrekarelik kapalı alana müdahale ediliyor. Kayapa OSB sınırları içinde ama burada 3-4 tane müstakil fabrika var. Fabrikamız 2,5 yıllık bir fabrika. Saat 21.02 gibi ihbar geliyor bize, en yakın merkez teşkilatından müdahale yapılıyor. 13-15 dakika gibi bir sürede müdahale edilmiş. Şu an bütün araçlarımız seferber edilmiş durumda. Çevre bölgelerden de araçlar geldi. Yine Fen İşleri ve Ulaşım Dairesinin araçları da yangına müdahale etti. Bizzat olay mahallini ben de gezdim, herhangi bir sıçrama söz konusu değil diğer fabrikalara."

- "İki kritik noktamız vardı"

Ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar devam edeceğini belirten Aktaş, "Şu an, an itibarıyla geldiğimiz noktada, içeride dönem dönem ufak patlamalar oldu ama özellikle iki kritik noktamız vardı, onlar tamamen kontrol altına alındı. Şu an soğutma işlemi yapılıyor." ifadelerini kullandı.