Bursa’da kaybolan genç kız İstanbul’da bulundu

Bursa’da 3 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki kız istanbul’da bulundu.

Nilüfer’e bağlı Görükle Mahallesi’nde bir markette çalışan Özge Nardemir’i (19) her gün iş yerine bırakan annesi, her zaman yaptığı gibi 3 gün önce kızını marketin açılmasına 10 dakika kala iş arkadaşlarının yanına bıraktı. Yolun karşısındaki pastaneden poğaça almak için arkadaşlarının yanından ayrılan genç kızın geriye dönmemesinden şüphelenen arkadaşları durumu anne Neslihan Nardemir’e bildirdi. Anne ise Görükle Polis Merkezi Amirliği’ne giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Annenin savcılığa başvurması ile alınan telefon takip izni ile genç kız teknik takibe alındı.

Özge’nin özel eşyalarının yanına almadığından dolayı polis, kendi istediği ile kaçmadığını ve kaçırılma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Genç kızın kaçırılmış olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, Özge’nin arkadaşları tanıdıkları ve bulunabileceği yerleri aradı. Anne Neslihan ise Özge’nin bulunabilmesi için sosyal medya üzerinden kızını aradıklarını duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Özge’nin cep telefonunu açılması ile teknik takipte olan polis hakarete geçerek sinyalin geldiği adrese baskın düzenledi. Özge’nin askerden yeni gelen erkek arkadaşı tarafından kandırılarak İstanbul’a götürüldüğü belirlendi. Genç adam polis tarafından gözaltına alınırken, Özge’nin ailesine haber verildi. Yüde 50 zihinsel engelli olan genç kız polis ekipleri tarafından İstanbul’a giden amcasına teslim edilerek Bursa’daki evine getirildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

