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Bursa’da kayganlaşan yolda iki ayrı kaza meydana geldi

01.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kayganlaşan yolda meydana gelen iki kazada iki otomobil kullanılamaz hale geldi.Kaza, öğle saatlerinde Kestel ilçesinde Atatürk Caddesinde meydana geldi.

Bursa’da kayganlaşan yolda meydana gelen iki kazada iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaza, öğle saatlerinde Kestel ilçesinde Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan hafif ticari araç direğe çarparak, diğer araç ise kamyona çarparak durabildi. Hafif ticari araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce park halindeki kamyona, daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Öndeki aracın kaza yaptığını gören otomobilin sürücüsü ise durmaya çalışırken park halindeki başka bir kamyona çarparak durabildi.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddî hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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