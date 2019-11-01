Bursa’da kayıp alarmı

Bursa’da pazara gitmek için evden ayrılıp sırra kadem basan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Şerif Albayrak, pazar günü saat 16 sularında pazar alışverişi yapmak için evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen evli ve 2 çocuk babası Albayrak’ın ailesi polise haber verdi. Daha önce böyle bir olayla kaşılaşmadıklarını dile getiren yakınları, Şerif Albayrak’ı görenlerin 0539 689 62 65 numaralı telefonu aramalarını ya da polise haber vermelerini istedi.

