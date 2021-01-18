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Bursa’da kayıp dağcı alarmı

18.01.2021 00:50 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde karda kamp yapan 8 dağcıdan 5 saattir haber alınamıyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde karda kamp yapan 8 dağcıdan 5 saattir haber alınamıyor. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede kayıp dağcıları arıyor.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine bağlı Kırıntılı Mahallesindeki ormanlık alanda karda kamp yapan 8 dağcı kayboldu. En son Menekşe Mevkii’ndeyken irtibat kurulan dağcılardan son 5 saattir haber alınamadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede kayıp dağcıları bulmak için çalışma başlattı. Kayıp dağcıların İznik’li olmadıkları gezi amaçlı geldikleri belirtildi.

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