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Bursa’da kayıp genci arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 00:10 | Son Güncelleme

Bursa’da 6 gündür kayıp olan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.Bursa’nın Küplüpınar Mahallesi’nde 6 gün önce evinden ayrılan ve ailesi bir daha haber alamayınca arama çalışması başlatılan27 yaşındaki Salih Geçgel’in en son evinden 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgede AFAD, AKUT, ANKA ve ANDA ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bursa’da 6 gündür kayıp olan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Bursa’nın Küplüpınar Mahallesi’nde 6 gün önce evinden ayrılan ve ailesi bir daha haber alamayınca arama çalışması başlatılan
27 yaşındaki Salih Geçgel’in en son evinden 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgede AFAD, AKUT, ANKA ve ANDA ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlanacağı öğrenildi.

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