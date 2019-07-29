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Bursa'da kayıp kişiye ait olduğu sanılan kafatası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 01:33 | Son Güncelleme

Bursa'da kayıp kişiye ait olduğu sanılan kafatası bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp alzaymır hastasına ait olduğu tahmin edilen kafatası bulundu.

Hocaköy Barajı yakınlarında hayvanlarını otlattığı sırada kafatası bulan çoban durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından 78 yaşındaki kayıp alzaymır hastası Remzi Çitil'e ait olduğu sanılan kafatası, otopsi ve DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gövdesi bulunamayan kişinin vücudunun yaban hayvanlarınca parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Sarıpınar Mahallesi'nde yaşayan Çitil, 15 gün önce kaybolmuş, jandarma ekiplerince Sarıpınar ve Hocaköy mahallelerindeki arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır hastası Bursa kayıp kişi

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