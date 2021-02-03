HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da kayıp kız alarmı

Bursa’da kayıp kız alarmı

03.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa’da kayıp kız alarmı

Bursa’da kaybolan 15 yaşındaki Sümeyye, her yerde aranıyor.Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek, en son Çekirge taraflarında 29 Ocak’ta görüldükten sonra kendisinden haber alınamadı.

Bursa’da kaybolan 15 yaşındaki Sümeyye, her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek, en son Çekirge taraflarında 29 Ocak’ta görüldükten sonra kendisinden haber alınamadı. Genç kızın hayatından şüphe eden ailesi polisi arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri genç kızın üzerinde siyah eşofman, siyah mont ve siyah bot olduğunu tespit etti. 5 gündür kayıp olan Sümeyye Tuana Çiçek’in bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile genç kızın fotoğrafı ve kimlik bilgileri gönderildi.

Bursa’da kayıp kız alarmı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Mutasyonlu korona iddiası! Bina karantinadaMutasyonlu korona iddiası! Bina karantinada
Ülkelerin telefon kodları nedir?Ülkelerin telefon kodları nedir?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Kıskançlık krizine girdi, intihara kalkıştı

Ekipler alarma geçti! Kıskançlık krizine girince...

Veda videosundaki Mert, ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı kardeşi çıktı

Veda videosunda ona seslenmişlerdi! Kim olduğu ortaya çıktı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

PKK'nın tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirdiği ortaya çıktı

PKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktı

Ankara'da mutasyonlu koronavirüs iddiası! 11 kişi pozitif çıktı, bina karantinada

Mutasyonlu korona iddiası! Bina karantinada

Datça'da güneşi gören denize koştu

Datça'da güneşi gören denize koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.