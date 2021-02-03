Bursa’da kayıp kız alarmı

Bursa’da kaybolan 15 yaşındaki Sümeyye, her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek, en son Çekirge taraflarında 29 Ocak’ta görüldükten sonra kendisinden haber alınamadı. Genç kızın hayatından şüphe eden ailesi polisi arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri genç kızın üzerinde siyah eşofman, siyah mont ve siyah bot olduğunu tespit etti. 5 gündür kayıp olan Sümeyye Tuana Çiçek’in bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile genç kızın fotoğrafı ve kimlik bilgileri gönderildi.



