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Bursa’da kaynakçıda patlama: 2 ağır yaralı

12.12.2020 13:17 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kaynak imalathanesinde yaşanan patlamada iki kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Yokuş Caddesi Üftade Türbesi altındaki bir kaynakçıda saat 12.45 sıralarında patlama meydana geldi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kaynak imalathanesinde yaşanan patlamada iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Yokuş Caddesi Üftade Türbesi altındaki bir kaynakçıda saat 12.45 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polisler ve itfaiyeciler olay yerinde iki ağır yaralı şahsı çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Şehir Hastanesi’ne kaldırılan iki kişinin durumlarının ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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