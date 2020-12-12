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  4. Bursa’da kaynakçıdaki yangın ve patlamada can pazarı: 2 ağır yaralı (2)

Bursa’da kaynakçıdaki yangın ve patlamada can pazarı: 2 ağır yaralı (2)

12.12.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kaynak imalathanesinde yaşanan yangın ve patlamada iki kişi ağır yaralandı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kaynak imalathanesinde yaşanan yangın ve patlamada iki kişi ağır yaralandı. Alev kapanından kendisini dışarı atmaya çalışan bir kişinin yanarak ağır yaralandığı, alev kapanından kurtulmak için tuvalete saklanan arkadaşının ise dumandan zehirlendiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Yokuş Caddesi Üftade Türbesi altındaki bir demir doğrama ve kaynak atölyesinde 12.45 sıralarında yangın ve patlama meydana geldi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekrem Ö. isimli şahsa ait işyerinde kalan Nefi Ö. (61) alev kapanından dışarı çıkmaya çalışırken vücudunda ağır yanıklar oluştu. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüp içeride kimse olup olmadığına baktılar. Bu esnada Nefi Ö.’nün arkadaşı Rıdvan G.(61) de yangın sebebiyle tuvalete saklanmıştı. Dumandan etkilenen Rıdvan G. hemen ekiplerce dışarıya çıkarıldı.
İtfaiye yangını söndürürken, 112 ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti.
Yangının elektrik kontağından çıktığı ve sonrasında iş yerindeki yanıcı ve parlayıcı bir materyalin patlamaya sebep olduğu üzerinde duruluyor. İtfaiye ekipleri, karpit kazanı, oksijen tüpü ve sobada da inceleme yaptılar.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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