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Bursa’da kaza: 1 yaralı

27.12.2020 08:26 | Son Güncelleme:
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Bursa’da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.Olay merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Bursa’da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Olay merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VF 614 İzmir istikamet seyir halindeyken, 34 BUV 669 plakalı kamyonet yandan TIR’a çarptı.
Kazanın şiddeti ile çarpışma sonucu direksiyon başında sıkışan kamyonet şöförü Recep E. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Uludağ Üniversite hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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