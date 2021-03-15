HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da kaza: 1 yaralı

Bursa’da kaza: 1 yaralı

15.03.2021 18:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticarî araç ile kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı.Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticarî araç ile kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı.
Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Muhammed K. idaresindeki 16 MA 7216 plakalı kamyonet ile tâli yoldan ana yola çıkmak isteyen Mustafa G. idaresindeki 16 E 2312 plakalı hafif ticarî araç çarpıştı. Kazayı kamyonet sürücü yara almadan atlatırken, diğer sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı kavşakta her gün benzer kazalar yaşanması tepkiye sebep oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye notaSon Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

En Çok Okunan Haberler

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Dikkat! Seferler iptal edildi

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.