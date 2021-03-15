Bursa’da kaza: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticarî araç ile kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Muhammed K. idaresindeki 16 MA 7216 plakalı kamyonet ile tâli yoldan ana yola çıkmak isteyen Mustafa G. idaresindeki 16 E 2312 plakalı hafif ticarî araç çarpıştı. Kazayı kamyonet sürücü yara almadan atlatırken, diğer sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı kavşakta her gün benzer kazalar yaşanması tepkiye sebep oluyor.

