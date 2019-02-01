Bursa’da kaza: 2 yaralı

Bursa-İzmir yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa-İzmir yolunun Gölkıyı mevkiinde meydana gelen kazada, M.İ. idaresindeki 41 VT 194 plakalı otomobil ile Ö.O’nun kullandığı 45 FJ 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 45 FJ 371 plakalı aracın içinde bulunan Hacer Altınboy ve Herdem Demirci yaralandı. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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