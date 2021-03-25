Bursa’da kaza: Çanakkale Orman Bölge Müdürü hafif, eşi ağır yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Bir ziyaret için Bursa’ya gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci’nin hafif yaralandığı kazada, eşi Şaziye Demirci’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa’nın Kestel İlçesi Mandıras Cadesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte özel bir ziyaret için Bursa’ya gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci’nin idaresindeki 55 LL 025 plakalı otomobil ile 16 ADT 16 plakalı Osman T., idaresindeki minibüs, kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazanın etkisiyle 2 araç yol kenarına savrulurken, araçlarda bulunan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci hafif, eşi Şaziye Demirci ise ağır yaralandı. Ayrıca minibüste bulunan 1 yolcu ise hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye e polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci’nin eşi Şaziye Demirci’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

