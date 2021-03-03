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Bursa’da kaza dehşeti kamerada...

03.03.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki kadın bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki kadın bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün merkez Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Ata Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için yolun karşısındaki mahalleye gitmek için her gün bu yolu kullanıyor. Mahalle sakinlerinin yaya geçidi uzakta olduğu için sürekli yetkililerden karşıya geçmek için üst geçit yada alt geçit istedikleri öğrenildi.
Geçit olmadığı için Ata Bulvarı’nda ana yolu kullanmak isteyen 45 yaşındaki Aysel Özden karşıya geçerken Mine E. idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobilin çarpması sonucu yerden metrelerce havalanıp yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özden, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, aynı yoldan başka bir ailenin geçtiği, ardından karşıya geçmek isteyen Aysel Özden’in de yoldan gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düştüğü ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüldü.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mine E. gözaltına alındı.

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